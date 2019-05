Trump gehe, wahrscheinlich zu Recht, davon aus, dass von den beiden Handelspartnern China und EU ersterer der "schwerere Brocken" sei. Laut einer aktuellen Studie hätten sowohl die EU wie auch die Chinesen ihre bisherigen Gegenmaßnahmen gegen die US-Zölle politisch ausgestaltet: Die Auswahl der mit Strafzöllen belegten Waren sei danach erfolgt, ob deren Hersteller in US-Regionen konzentriert seien, wo die Wähler mehrheitlich Trump unterstützt hätten. China habe dies aber konsequenter verfolgt als die EU - um den Preis eines deutlich höheren Schadens für die chinesischen Bürger. Während die EU Rücksicht genommen habe auf ihre Konsumenten, sei dies in der chinesischen Diktatur keine Priorität gewesen.



Auch die Amerikaner würden unter den Strafzöllen der eigenen Regierung leiden. Ökonomen beim Peterson Institute for International Economics (PIIE) würden schätzen, dass die Kosten für die US-Konsumenten und -Unternehmen für jeden durch die Stahlzölle in den USA geschaffenen Arbeitsplatz bei rund 900.000 Dollar lägen, also etwa dem 13fachen Jahresgehalt in der Branche. Klinge nach einem ziemlich schlechten Deal.



Ein Grund für Trumps Vorstoß könnte sein, dass er nach dem aktuellen Stand der Dinge bis zum Wahlkampf im kommenden Jahr von der Handelsfront insofern wohl keinen Erfolg melden könne, als die von ihm selber als Maß der Dinge propagierte Warenhandelsbilanz immer weiter ins Minus abtauche. Relativ zur Größe der US-Wirtschaft sei keinerlei Verbesserung erkennbar. Auch wenn sich das bilaterale Defizit mit China zuletzt reduziert habe - die Importe kämen eben von woanders. Selbst ohne chinesische Gegenmaßnahmen müssten US-Konsumenten und -Unternehmen wegen den zusätzlichen Strafzöllen höhere Preise zahlen. China verliere möglicherweise Umsätze oder müsse geringere Gewinnmargen hinnehmen.



Klarer Gewinner sei zunächst lediglich der US-Fiskus, bei dem die zusätzlichen Zolleinnahmen zumindest teilweise jene Löcher im Staatssäckel füllen würden, die Trumps Haushaltspolitik erst aufgerissen habe. Per saldo bringe die Anhebung der Strafzölle sowohl für China als auch für die USA einen Wohlfahrtsverlust. Great! (Ausgabe vom 10.05.2019) (13.05.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gerade als alle dachten, dass der Handelsstreit bald beigelegt wird, hat Präsident Trump den Konflikt massiv verschärft, so die Analysten der Helaba.In einer positiven Interpretation sei dies Verhandlungstaktik, um die Chinesen zu Zugeständnissen zu bewegen. Alternativ könnte man es aber auch als die impulsive Reaktion eines jähzornigen Narzissten interpretieren, der einfach die Geduld verloren habe. Nachdem nicht zuletzt am Aktienmarkt die Rezessionsrisiken als Thema wieder in der Versenkung verschwunden seien - der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe seine Verluste von Ende 2018 komplett wettgemacht - drohe nun diese neue US-Offensive im Handelsstreit eine spürbare Belastung für die Stimmung an den Märkten zu werden. Auch das zarte Pflänzchen einer konjunkturellen Belebung im Verarbeitenden Gewerbe könnte zertrampelt werden. Zudem sei dies alles andere als ein gutes Vorzeichen für den schwelenden Konflikt mit der EU zum Thema Autoimporte.