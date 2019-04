Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach einem Anstieg des ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe (Mi., 01.05., 16:00 Uhr) im März dürfte sich für April wieder eine leichte Gegenbewegung ergeben, so die Analysten von Postbank Research.



Dies würden unter anderem entsprechende regionale Stimmungsindikatoren in den USA anzeigen. Die Analysten von Postbank Research würden hier mit einem leichten Rückgang von 55,3 auf 55,0 Punkte rechnen. Für den ISM-Serviceindex (Fr., 03.05., 16:00 Uhr) würden sie dagegen im April von einer positiven Entwicklung ausgehen, nachdem sich dieser im vergangenen Monat deutlich verschlechtert habe. Sie würden dementsprechend eine Zunahme von 56,1 auf 57,0 Punkte erwarten. Insgesamt befänden sich somit beide Stimmungsindikatoren nach wie vor deutlich über der Expansionsmarke von 50 Punkten und gäben damit aktuell keinerlei Anzeichen für eine bevorstehende wirtschaftliche Abschwungphase in den USA. (29.04.2019/ac/a/m)



