Bonn (www.aktiencheck.de) - Die gute Verfassung des Konsums in den USA, die in den gestern veröffentlichten Einzelhandelsdaten für Dezember zum Ausdruck kam, verlieh dem US-Dollar Rückenwind, so die Analysten von Postbank Research.



Die Umsätze der sogenannten Kontrollgruppe würden mit einem Plus von 0,5 Prozent gegenüber November trotz Abwärtsrevisionen der Vormonatswerte ein annualisiertes Wachstum des privaten Konsums von rund 2 Prozent im Schlussquartal 2019 signalisieren. Das BIP dürfte in vergleichbarem Ausmaß zugelegt haben.



Gute Nachrichten seien auch aus der US-Industrie gekommen. Nach dem am Mittwoch vermeldeten moderaten Anstieg seines Pendants für die Region New York sei der Philadelphia Fed Index für das Verarbeitende Gewerbe im Januar von 2,4 auf 17,0 Punkte gesprungen und damit auf den höchsten Stand seit Mai letzten Jahres. Insbesondere vorausschauende Teilkomponenten des Indexes hätten sich deutlich verbessert, was zu einem guten Teil auf den im Dezember angekündigten und am Mittwoch dieser Woche unterzeichneten "Phase One"-Deal im Handelsstreit mit China zurückzuführen sein dürfte. Da die US-Regierung jedoch bis nach den Präsidentschaftswahlen nicht zu weiteren Zollsenkungen bereit sei und auch ungeachtet dessen noch viele Fragen ungeklärt seien, dürfe bezweifelt werden, dass es auf absehbare Zeit tatsächlich zu einer starken Erholung der schwächelnden US-Industrie komme. Nachhaltiges Aufwärtspotenzial für den US-Dollar sehe die Postbank daher nicht. (17.01.2020/ac/a/m)



