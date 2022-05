Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM Services PMI ist im April auf 57,1 Punkten zurückgegangen, so die Analysten der NORD LB.



Die ökonomische Aktivität bei den befragten Unternehmen in den USA ziehe somit weiterhin an; diese Bewegung habe sich am aktuellen Rand aber etwas verlangsamt. Die Einkaufsmanager in den Service-Firmen würden beginnen, sich immer größere Sorgen bezüglich der Inflationsentwicklung zu machen. (05.05.2022/ac/a/m)