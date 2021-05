Im April habe sich bei der Komponente "Beschäftigung" ein Anstieg auf 58,8 Punkte gezeigt. Die Firmen würden somit noch zügiger neues Personal einstellen. Damit rücke nun auch bei dieser Zeitreihe die Marke von 60 Zählern ins Blickfeld.



Der Sub-Index "Preise" habe ebenfalls zugelegt. Gemeldet worden sei hier ein Wert von immerhin 76,8 Punkten. Die Einkaufspreise der befragten Firmen würden sich am aktuellen Rand also noch schneller als im Vormonat erhöhen. Diese Nachricht passe ins Bild und könnte vor allem angesichts der jüngsten Kommentare Janet Yellens zum US-Zinsniveau durchaus eine gewisse Bedeutung für das Geschehen an den Finanzmärkten haben. Die Anleger würden daher alle relevanten Informationen zu nordamerikanischen Inflationsdaten in den kommenden Wochen wohl mit ganz besonderer Sorgfalt analysieren müssen.



Bei der Betrachtung der verbalen Rückmeldungen der befragten Einkaufsmanager zeige sich ein ganz klarer Trend. Die Personalabteilungen der Service-Unternehmen in den USA würden offenkundig mit einem ausgeprägten Mangel an verfügbarem Personal kämpfen. Dieser Faktor scheine im Dienstleistungssektor der Wirtschaft der Vereinigten Staaten momentan eine größere Rolle zu spielen als in der Industrie. Letztere habe derzeit augenscheinlich noch mehr Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Vorprodukten; Mikrocontroller, Stahl und Kupfer würden aber für Service-Firmen in der Summe keine ganz so große Rolle spielen. Insofern dürften die heute veröffentlichten Rückmeldungen der Befragungsteilnehmer auch keine wirkliche Überraschung sein.



Zudem seien von vielen Befragten verschiedene Engpässe im Transport- und Logistikbereich thematisiert worden. In jedem Fall bleibe die Knappheit - offenbar in durchaus vielfältigen Formen - ein wichtiger Einflussfaktor für die nordamerikanische Ökonomie.



Bei den heute gemeldeten Zahlen zum ISM Services PMI habe sich eine leichte Abschwächung der Zeitreihe ergeben. Mit 62,7 Punkten werde aber auch weiterhin ein kräftiges Wachstum der ökonomischen Aktivität bei den US-Dienstleistungsunternehmen angezeigt. Vor allem eine zunehmende Personalknappheit scheine die befragten Firmen jedoch mehr und mehr vor große Herausforderungen zu stellen. Mitarbeiter würden inzwischen offenkundig schon fast verzweifelt gesucht. (05.05.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Vor einigen Minuten sind in den USA aktuelle Daten zur Entwicklung des ISM Services PMI veröffentlicht worden, so die Analysten der Nord LB.Dieser Indikator beruhe bekanntlich auf einer Umfrage unter Einkaufsmanagern im für die US-Wirtschaft sehr wichtigen Dienstleistungssektor. Im Berichtsmonat April sei für diese Zeitreihe nun ein Wert von 62,7 Punkten gemeldet worden. Damit bleibe die Marke von 60 Zählern bei diesem Einkaufsmanagerindex - trotz einer leichten Abschwächung - eindeutig im Blickfeld. Entsprechend werde auch am aktuellen Rand ein kräftiges Anziehen der ökonomischen Aktivität im Service-Bereich der Ökonomie der Vereinigten Staaten angezeigt.Ein Blick auf die Details der heute veröffentlichten Zahlen offenbare zunächst, dass die Unterkomponente "Unternehmensaktivität" im April ebenfalls einen Wert von 62,7 Zählern angenommen habe. Die tatsächlich realisierte ökonomischen Aktivität im Dienstleistungssektor der US-Volkswirtschaft habe also zugelegt - die Dynamik des Anstiegs verlangsame sich aber doch spürbar, was angesichts des im März erreichten sehr hohen Niveaus von 69,4 Punkten jedoch nicht unbedingt negativ interpretiert werden müsse.