Hannover (www.aktiencheck.de) - Der US ISM PMI Manufacturing hat sich im Juni nur leicht abgeschwächt, so die Analysten der Nord LB.



Mit 60,6 Punkten werde weiterhin ein klares Anziehen der ökonomischen Aktivität angezeigt. Die "Schwäche" bei der Arbeitsmarktkomponente würden die Analysten der Nord LB aktuell noch nicht überbewerten wollen. Der Anstieg der Prices Paid könnte aber langsam zu einem Problem für die US-Notenbank werden. Die Konferenz in Jackson Hole gewinne mit den jüngsten Angaben zur makroökonomischen Preisentwicklung in den Vereinigten Staaten immer stärker an Bedeutung. Es dürfte für die FED in der Tat notwendig werden, den Finanzmärkten bald einen Plan für eine vorsichtige Neuausrichtung der US-Geldpolitik vorzustellen. (Ausgabe vom 01.07.2021) (02.07.2021/ac/a/m)



