Bei der leicht in die Zukunft blickenden Unterkomponente "New Orders" sei es am aktuellen Rand ebenfalls zu einem Anstieg gekommen. Mit nun 56,2 Punkten würden von der Zeitreihe sich ziemlich schnell füllende Auftragsbücher bei den US-Dienstleistungsunternehmen angezeigt. Diese Nachricht mache Hoffnung für die kommenden ein bis zwei Monate.



Die Komponente "Employment" sei dagegen etwas zurückgegangen. Für Januar sei bei diesem Sub-Index ein Wert von "lediglich" 53,1 Zählern gemeldet worden. Damit zeige die Unterkomponente zwar noch immer einen relativ hohen Personalbedarf bei den befragten Unternehmen an, die Dynamik der Bewegung nach oben habe aber zumindest etwas nachgelassen. Man sollte die ökonomische Relevanz dieser Nachricht zunächst natürlich nicht überbewerten; es handele sich aber schon um ein schlechtes Omen für den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag.



Der Sub-Index "Prices Paid" sei im Januar auf 55,5 Punkte gefallen. Die Einkaufspreise bei den an der Befragung partizipierenden Unternehmen würden somit zwar weiter steigen, würden inzwischen aber doch eindeutig weniger schnell zulegen. Diese Entwicklung würden die Analysten der NORD LB - auch angesichts der Tatsache der Nichtexistenz von Deflationsängsten in den USA - eindeutig positiv bewerten wollen.



Die verbalen Rückmeldungen der Firmen würden sehr klar in Richtung eines Mangels an Personal deuten, was vielleicht eine eher konjunkturoptimistische Erklärung für den am aktuellen Rand zu beobachtenden Rückgang der Arbeitsmarktkomponente des ISM PMI Non-Manufacturing sein könnte. Zudem sei von den Einkaufsmanagern auf sinkende Ölpreise hingewiesen worden. Dies möge schon ein maßgeblicher Grund für die Abschwächung des Sub-Indexes "Prices Paid" sein. Wichtig sei weiterhin, dass von den Einkaufsmanagern auch auf mögliche Gefahren durch den Ausbruch des Coronavirus in China hingewiesen worden sei. Die negativen Nachrichten aus Wuhan hätten somit also wohl schon zumindest partiell einen dämpfenden Einfluss auf die Stimmung der Befragten genommen.



Fazit: Der ISM PMI Non-Manufacturing habe zum Start des Jahres 2020 auf beachtliche 55,5 Punkte zulegen können. Die Stimmung bei den US-Dienstleistern präsentiere sich somit positiv. Es gebe Hinweise auf Personalengpässe bei den befragten Firmen. Zudem sei man sich bei den Antworten zumindest partiell der Gefahren durch die Coronavirus-Epidemie in China bewusst gewesen. (05.02.2020/ac/a/m)







