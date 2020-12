Hannover (www.aktiencheck.de) - Der US ISM PMI Manufacturing kann sich im November auf hohem Niveau halten, so die Analysten der Nord LB.



Die Arbeitsmarktkomponente sei am aktuellen Rand aber wieder unter die Marke von 50 Punkten gefallen. Ganz offensichtlich dämpfe der Anstieg der Infektionen mit dem neuen Coronavirus momentan den Stellenaufbau in der US-Industrie. (Ausgabe vom 01.11.2020) (02.12.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.