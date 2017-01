Auch ein Blick auf die Details der Angaben zum ISM PMI Manufacturing zeige erfreuliche Fakten. Die Produktionskomponente habe zum Abschluss des Jahres 2016 auf beachtliche 60,3 Punkte anziehen können. Damit sei der tatsächlich realisierte Output der US-Industrie nach Auffassung der befragten Einkaufsmanager nahezu exorbitant angestiegen. Diese Nachricht sei sehr erfreulich. Auch die Auftragskomponente habe klar zugelegt und im Dezember ebenfalls knapp über die Marke von 60 Zählern springen können. Die Order-Bücher der befragten Firmen würden sich also sehr zügig füllen. Dieses Faktum spreche dafür, dass die US-Industrie positiv in die nähere Zukunft blicken könne.



Auch die Beschäftigungskomponente habe etwas zugelegt. Mit einem marginalen Anstieg auf nun 53,1 Punkte werde für Dezember eine ganz leichte Erhöhung des Personalbedarfs der Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe signalisiert. Die ökonomische Bedeutung dieser Nachricht sollte aber nicht überbewertet werden; der Dienstleitungssektor sei schließlich ganz eindeutig der Motor des "US-Jobwunders". Folglich werde die Entwicklung der Beschäftigungskomponente des ISM PMI Non-Manufacturing von größerer Bedeutung sein.



Die Preiskomponente des ISM PMI Manufacturing habe im Dezember unerwartet deutlich auf 65,5 Punkte zugelegt. Auch diese Entwicklung sollte zunächst wohl nicht überinterpretiert werden; der deutliche Zuwachs sei natürlich in den Kontext der Bewegungen am Rohölmarkt zu stellen. Es handele sich aber schon um einen weiteren Hinweis darauf, dass das Deflationsgespenst in den USA momentan keine größeren Ängste mehr zu verbreiten scheine. Genau dieses Szenario werde momentan vom nordamerikanischen Rentenmarkt allerdings auch schon eingepreist.



Der ISM PMI Manufacturing habe im Dezember mit einem Anstieg auf beachtliche 54,7 Punkte klar positiv überrascht. Nach der US-Präsidentschaftswahl sei im Land der unbegrenzten Möglichkeiten somit ein schon fast chronischer Konjunkturoptimismus ausgebrochen. Davon würden auch die globalen Aktienmärkte profitieren. Der DAX habe nach den Zahlen beispielsweise über die Marke von 11.600 Zählern steigen können. Die US-Wirtschaft habe jüngst sicherlich an Fahrt gewonnen, was natürlich positiv für die Dividendenpapiere sei. Allerdings handele es sich noch um Vorschusslorbeeren. Die Analysten würden zunehmend nachdenklich und sich immer stärker fragen, ob von den Finanzmärkten Risiken nicht schon in zu starkem Umfang ignoriert würden. (Ausgabe vom 03.01.2017) (04.01.2017/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Gestern sind in den USA aktuelle Daten zur Entwicklung des ISM PMI Manufacturing veröffentlicht worden, so die Analysten der Nord LB.Traditionell gelte diese Zeitreihe als vielleicht wichtigster Stimmungsindikator für die Wirtschaft Nordamerikas. Im Berichtsmonat Dezember habe sich zum Abschluss des Jahres 2016 nochmals ein Anstieg gezeigt - in Zahlen gesprochen notiere der Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie nun bei schon beachtlichen 54,7 Punkten. Damit habe sich der Indikator mittlerweile recht nachhaltig oberhalb der vor allem psychologisch wichtigen Marke von 50 Zählern stabilisiert. Diese gelte bekanntlich nach mechanistischer Interpretation als Expansionsgrenze.