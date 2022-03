Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der US-Einkaufsmanagerindex ISM für das Verarbeitende Gewerbe ist im Februar von 57,6 Punkten auf 58,6 Punkte gestiegen, so die Analysten der DekaBank.



Die Belastung der US-Wirtschaft durch den Krieg in der Ukraine resultiere vornehmlich in Form höherer Kosten für Energie. Die unmittelbaren außenwirtschaftlichen Rückwirkungen seien weniger gravierend. (01.03.2022/ac/a/m)





