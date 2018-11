Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der nationale Einkaufsmanagerindex ISM für das Verarbeitende Gewerbe in den USA ist im Oktober von 59,8 auf 57,7 Punkte ausgeprägter gefallen als erwartet, berichten die Analysten der DekaBank.



Der Indikator signalisiere nach Angaben des Institute for Supply Management für diesen Monat ein gesamtwirtschaftliches Wachstum von 4,5% (mom, ann.). Der Pressemitteilung des ISM lasse sich nicht entnehmen, dass für den schwächeren Umfragewert etwaige Hurrikane verantwortlich gewesen seien. Allerdings deute ein Rückgang der separaten Export-Orderkomponente an, dass eine global schwächere Nachfrageentwicklung belastet haben könnte. Diese globale Abschwächung werde wiederum von einem Rückgang des von den Analysten berechneten globalen Einkaufsmanagerindex bestätigt. Mit 52,4 Punkten habe dieser den niedrigsten Stand seit Dezember 2016 erreicht. (01.11.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.