Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Pandemie bleibt auch für die US-Wirtschaft das Spitzenthema, so die Analysten der Helaba.Fiskal- und Geldpolitik - die FED kaufe weiterhin Anleihen im Volumen von monatlich 120 Mrd. Dollar - würden im Panikmodus bleiben. Dies stehe in einem gewissen Widerspruch zu den Konjunkturdaten. Im vierten Quartal habe die US-Wirtschaft mit einer Jahresrate von 4% expandiert. Stimmungsbarometer würden am aktuellen Rand ein unerwartet positives Bild der Konjunktur zeichnen - die USA stünden in dieser Hinsicht deutlich besser da als viele europäische Länder, Deutschland eingeschlossen. Am Arbeitsmarkt hingegen klaffe trotz eines gewissen Heilungsprozesses noch immer ein riesiges Loch: So zähle die Unternehmensumfrage nach den jüngsten Revisionen in saisonbereinigter Betrachtung aktuell fast 10 Mio. weniger Beschäftigte als noch im Februar 2020. Wie viele der Betroffenen nach dem Ende der Pandemie zügig wieder eine Arbeit finden würden und wie viele Jobs "dauerhaft" verloren seien, werde eine der spannendsten Fragen des Jahres sein. Erfahrungen aus vergangenen Zyklen würden hier nicht weiter helfen. Dass die Arbeitslosenquote falle - im Januar von 6,7% auf 6,3% -, sei zwar ein gutes Zeichen. Aber der Weg zurück zur Vorkrisenlage sei noch weit, zumal die Statistiker darauf hinweisen würden, dass die Quote derzeit eine ungewöhnlich große Zahl von Personen ausblende, die zwar erwerbslos seien, aber nicht aktiv einen Job suchen würden und daher nicht offiziell gezählt werde.In den kommenden Monaten dürfte sich die Teuerung durch steigende Ölpreise und Basiseffekte massiv erhöhen. Von 1,4% im Dezember sollte die Vorjahresrate der Verbraucherpreise bis zum Frühjahr auf 3% bis 4% springen. Deflationsrisiken seien definitiv nicht auszumachen. (08.02.2021/ac/a/m)