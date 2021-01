Auf Fernsehbildern sei zu sehen gewesen, wie Randalierer Scheiben zerschlagen, sich so Zugang zum Gebäude verschafft und auch in Abgeordnetenbüros eingedrungen hätten. Auf einem anderen Bild habe ein Demonstrant im geräumten Senatssaal mit erhobener Faust auf dem Platz des Kammervorsitzenden posiert.



Erst nach mehreren Stunden hätten Sicherheitskräfte die Lage am Parlamentssitz wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Kurz darauf habe der Kongress seine Arbeit wieder aufgenommen. Mittlerweile habe der Kongress Joe Biden als Sieger der Präsidentschaftswahl bestätigt.



Für Erleichterung sorge am Donnerstag die Ankündigung Trumps, die Amtsgeschäfte am 20. Januar geordnet an seinen Nachfolger zu übertragen. Allerdings sei er nicht mit dem Ausgang der Wahl einverstanden.



Die Börsianer würden bemerkenswert cool auf die Ausschreitungen im Kapitol und die Warnungen von Experten vor einem Bürgerkrieg in den USA reagieren. Der Dow Jones Future notiere am Donnerstag 157 Punkte im Plus. Bleibe die Lage unter die Kontrolle, werde der US-Markt seine Rekordfahrt fortsetzen.



