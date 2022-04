Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Fokus in den USA dürfte in dieser Woche auf dem BIP für Q1 2022 liegen, das am Donnerstag zur Veröffentlichung ansteht, so die Analysten von Postbank Research.Am Dienstag würden auch die aktuellen Verbrauchervertrauensdaten für April veröffentlicht. Der robuste Arbeitsmarkt, steigende Löhne und das Abebben der Omikron-Welle hätten möglicherweise dem negativen Einfluss der hohen Inflation auf die Konjunktur entgegengewirkt. Unter dem Strich könnte das Verbrauchervertrauen unverändert bleiben und sowohl die Anleiherenditen als auch den Aktienmarkt stützen.Es werde erwartet, dass sich das Wachstum pandemiebedingt verlangsamt habe. (Ausgabe vom 25.04.2022) (26.04.2022/ac/a/m)