Der Blick auf die Details der eben gemeldeten Daten offenbare, dass sich die Absatzzahlen der US-Autohäuser im Januar deutlich hätten verbessern können. In Zahlen ausgedrückt sei es zu einem Anstieg um erfreuliche 5,7% M/M gekommen. Dies sei allerdings keine sehr große Überraschung. Unter Ausklammerung der Kraftfahrzeuge hätten die Einzelhandelsumsätze entsprechend um "nur" 3,3% M/M zulegen können.



Die beiden eng mit dem US-Immobilienmarkt verknüpften Subindizes Möbel und Baumaterialien hätten am aktuellen Rand jeweils klar anziehen können. Während dies bei der ersten Zeitreihe eindeutig die Folge eines Rückpralleffekts nach der ausgeprägten Schwäche im Dezember sei, scheine die Nachfrage nach Baumaterialien einfach nur sehr groß zu sein. Diese Unterkomponente habe in den vergangenen Monaten kontinuierlich steigen können, was natürlich auch eine Folge der Preisentwicklung sein dürfte. In der Tat scheine sich die Lage am Immobilienmarkt der USA sehr positiv zu präsentieren. In diesem Umfeld müsse nun besonders genau auf die weiteren Entwicklungen beim NAHB-Wohnbauindex geachtet werden, welcher bei der Prognose der US-Immobilienpreise helfen könne. Zu diesem Stimmungsindikator würden noch heute aktuelle Zahlen gemeldet.



Die Kontrollgruppe der US-Einzelhandelsumsätze, die für die BIP-Erhebung zentral sei, habe im Januar um beachtliche 4,8% M/M zulegen können. Auf den US-Konsumenten als tragende Säule der nordamerikanischen Ökonomie sei also auch weiterhin Verlass. An dieser Stelle dürfte die Erholung am Arbeitsmarkt der Vereinigten Staaten eine große Rolle spielen. In diesem Umfeld gebe es natürlich Raum für Lohnerhöhungen, was die Nachfrage zweifellos stütze.



Die aktuellen Angaben zur Entwicklung der Einzelhandelsumsätze in den USA hätten vor allem vom Umfang her positiv überraschen können. Mit Blick auf die Headline-Zeitreihe sei es zu einem Anstieg um erfreuliche 3,8% M/M gekommen. Damit bleibe der US-Konsument eine tragende Säule des Aufschwungs der nordamerikanischen Wirtschaft. In diesem Umfeld werde die Notenbank in Washington ihre Geldpolitik anpassen müssen. Ab März sei mit Erhöhungen der FED Funds Target Rate zu rechnen. Die heutigen Zahlen seien ein weiteres kleines Mosaiksteinchen, welches sich nun immer deutlicher zu einem sehr klaren Bild der ökonomischen Situation zusammenfügen lasse - das FOMC werde folglich bald handeln! Damit seien die aktuellen Entwicklungen bei den US-Einzelhandelsumsätzen zwar grundsätzlich stützend für den US-Dollar, der Devisenmarkt preise inzwischen allerdings bereits eine Menge an Aktivität bei der FED ein. (Ausgabe vom 16.02.2022) (17.02.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Am Mittwoch sind in den USA aktuelle Zahlen zur Entwicklung der Einzelhandelsumsätze veröffentlicht worden, so die Analysten der Nord LB.Nach der Schwäche im Dezember sei es nun im Berichtsmonat Januar zu einem deutlichen Anstieg um sehr beachtliche 3,8% M/M gekommen. Diese Nachricht müsse vom Umfang her schon als positive Überraschung betrachtet werden. Die Konsumfreude der US-Verbraucher sei damit zum Start des neuen Jahres zurückgekehrt.