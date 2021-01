Wir hatten bisher unterstellt, dass Präsident Biden in den kommenden Jahren zwar mit einer Mehrheit im Repräsentantenhaus aber mit einem republikanisch dominierten Senat regieren wird, so die Analysten der Helaba. Was ändere sich nun am Ausblick? Tendenziell nehme der Spielraum des Präsidenten zu, seine wirtschaftspolitische Agenda umzusetzen, ohne von den Republikanern im Senat ständig blockiert zu werden. Dies dürfte sich insbesondere in den Haushaltsdefiziten und öffentlichen Schulden niederschlagen, die in den kommenden Jahren noch höher sein dürften als bislang erwartet. Bereits auf kurze Sicht könnte auf das Konjunkturpaket vom Dezember (gut 900 Mrd. Dollar) noch mal "was draufgepackt" werden. Die Demokraten hätten hier allerdings eine Vorliebe für Maßnahmen an den Tag gelegt, die besonders teuer seien, deren Effektivität aber fragwürdig sei.



Sei das also zumindest konjunkturell eine klar positive Entwicklung? Kurzfristig ja, aber mittelfristig nicht unbedingt. Die Chancen für umfangreiche öffentliche Infrastrukturprogramme seien zwar gestiegen. Gerade für die US-Unternehmen wäre eine "Carte blanche" für die demokratische Agenda jedoch alles andere als ein ungetrübter Segen: Mehr Regulierung und Bürokratie, Stärkung der Gewerkschaften und der Arbeitnehmerrechte, eine striktere Wettbewerbspolitik sowie neue Auflagen für "Diversität" und in Klimafragen würden steigende Kosten bringen - von höheren Unternehmenssteuern ganz zu schweigen. Selbst wenn Letztere angesichts des angeschlagenen Zustands der US-Wirtschaft wohl auf Bidens "To-Do-Liste" recht weit unten stehen würden, könnten die ambitionierten Programme nicht rein über neue Schulden finanziert werden. Schon jetzt liege der öffentliche Schuldenstand relativ zur Größe der US-Wirtschaft auf dem höchsten Stand seit den 1940er Jahren. Zudem sei eine stärkere Belastung "der Reichen" eine Kernforderung der "progressiven" Demokraten. Deren Forderungen könnten angesichts der demokratischen Senatsmehrheit noch lauter und extremer werden und eine Kooperation mit den Republikanern erschweren.



Ein komplettes "Durchregieren" werde dem neuen Präsidenten mit einer knappen Senatsmehrheit allerdings auch nicht möglich sein. Der Vorsprung der Demokraten im Repräsentantenhaus sei auf vier Sitze geschrumpft. Im Obersten Gerichtshof hätten die Konservativen eine Mehrheit. Und selbst der Senat könnte noch zum Stolperstein für eine stramm linke Agenda werden: Die hauchdünne Mehrheit von nur einer Stimme bedeute, dass man alle demokratischen Senatoren und Senatorinnen ins Boot holen müsse, auch jene, die in der politischen Mitte positioniert seien. Ein einzelner Rücktritt oder Todesfall könnte die Mehrheitsverhältnisse ändern, da in diesem Fall der Gouverneur des jeweiligen Staates den vorübergehenden Ersatz bestimme.



Und schließlich würden die Demokraten weit entfernt von der "Filibustersicheren" Mehrheit von 60 Sitzen bleiben. Nach den aktuellen Senatsregeln könne jedes Mitglied einen legislativen Prozess blockieren, wenn er/sie nicht von 60 oder mehr Kollegen überstimmt werde. Von dieser Regel gebe es zwar, gerade im Haushaltsbereich, Ausnahmen. Diese seien aber mit anderen Einschränkungen und Nachteilen verbunden. Vor diesem Hintergrund würden auch nach den Wahlen in Georgia deutlich weniger als 100% des Wahlprogramms von Joe Biden umgesetzt. (08.01.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wenn sich der bisherige Auszählungsstand bestätigt, wird Georgia zwei Demokraten in den Senat des 117. Kongresses entsenden, so Patrick Franke von der Helaba.Im Vorfeld seien die Chancen für einen solchen Ausgang eher als gering eingeschätzt worden, aber Donald Trumps Interventionen im Zusammenhang mit der Auszählung des Präsidentschaftswahlergebnisses in dem Bundesstaat hätten den Demokraten wohl den entscheidenden Vorteil verschafft. Wenn das sehr knappe Resultat Bestand habe, liege die Sitzverteilung im Senat bei 50 zu 50. Vizepräsidentin Kamala Harris werde als Senatspräsidentin im Fall eines Patts die entscheidende Stimme haben.