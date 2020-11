Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Bruttoinlandsprodukt in den USA ist im dritten Quartal überaus kräftig um 33,1% gegenüber dem Vorquartal und auf das Gesamtjahr hochgerechnet angestiegen, so die Analysten der DekaBank.



Dies sei mit Abstand der kräftigste Zuwachs seit Beginn der offiziellen Statistik 1947 gewesen. Gleichwohl habe dieser Anstieg nicht ausgereicht, um das Vorkrisenniveau wieder zu erreichen. Dieses liege noch 3,5 Prozentpunkte höher. Inoffizielle Daten zum monatlichen Verlauf würden zeigen, dass im September ein Anstieg um 1,0% gegenüber dem Vormonat vorgelegen habe. Dies sei zwar kräftiger als im August. Gleichwohl sei unverkennbar, dass sich die Wachstumsdynamik grundsätzlich abschwäche.



Die Preisentwicklung gebe weiterhin Rätsel auf. Im globalen Vergleich seien in den USA die Preise auffallend moderat gefallen. Zudem würden sie sich nun wohl rascher erholen. Die Analysten hätten daher erneut ihre Inflationsprognose für das kommende Jahr leicht nach oben revidiert. Die Inflation werde 2021 bei 1,9% (bisher: 1,7%) prognostiziert. (06.11.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.