Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe seien in der vergangenen Woche leicht zurückgegangen, nämlich um 5.000 auf 180.000. Die wöchentlichen Erstanträge würden als kurzfristiger Indikator für die Entwicklung des US-Arbeitsmarkts gelten.



FED-Chef Jerome Powell habe bislang immer von einem ausgesprochen robusten Arbeitsmarkt gesprochen, der der Notenbank genügend Spielraum für Zinserhöhungen lasse. Die FED sei zuletzt zunehmend falkischer geworden, Powell habe sogar kurzfristig eine höher als erwartete Anhebung in Aussicht gestellt, was der Börse freilich nicht geschmeckt habe.



Sollte die US-Wirtschaft allerdings fragiler sein als bislang angenommen, sei die Gefahr groß, dass die FED mit einem zu offensiven Kurs Schaden anrichte. Sie würde möglicherweise den Konsum abwürgen, der bekanntlich das Zugpferd der US-Konjunktur sei.



Ein behutsameres Vorgehen der FED wäre Balsam für die Seele der Anleger, die seit Monaten einiges ertragen müssten. Die Bullen könnten sich zunehmend aus der Deckung wagen. Aber: Zu offensiv sollten sich die Anleger nicht positionieren, denn ein Schrumpfen der Wirtschaft bei hoher Inflation bedeute Stagflation. (28.04.2022/ac/a/m)







