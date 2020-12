Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Arbeitsmarktdaten fielen im November gemischt aus: Während der Stellenaufbau mit nur 245.000 enttäuschte (obwohl knapp 90.000 Jobs allein durch die Volksbefragung wegfielen), kann die leicht gefallene Arbeitslosenquote auf 6,7% als erfreulich bezeichnet werden (obwohl diese durch einen Rückgang der Labor Force zustande kam), so die Analysten der Nord LB.



Die Tendenzen der letzten Monate würden grundsätzlich erhalten bleiben, wenngleich nun in nur noch abgeschwächter Form. Der rasante Anstieg der Infektionszahlen werde die Erholung verlangsamen, sodass man sich auf schwächere Wirtschaftsdaten einstellen müsse. Dem fulminanten BIP-Wachstum im 3. Quartal werde ein weitaus geringeres im 4. Quartal folgen.



Dennoch sei in diesen recht finsteren Tagen auch Licht am Ende des Tunnels zu sehen und zwar in Form der ermutigenden Meldungen zu den gefundenen Impfstoffen: Schon im Frühsommer könnte knapp über die Hälfte der Bevölkerung geimpft sein, was für die Konjunktur sicherlich ein echter "Game Changer" wäre. Insofern würden sich die Analysten auf noch einige trübe Monate ein stellen - Investoren sollten aber schon jetzt die veränderte Situation im Sommer erkennen! (04.12.2020/ac/a/m)



