Wie bereits an den Märkten in Asien und hierzulande würden sich die Anleger nach dem starken Wochenauftakt zurückhalten und gespannt auf das erste TV-Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden blicken. Bei der 90-minütigen Debatte, die in der Nacht auf Mittwoch in Cleveland stattfinde, solle es unter anderem um die persönlichen Bilanzen der Kandidaten und die Neubesetzung am Obersten Gericht gehen.



Weitere Themen seien die Corona-Krise, die Sicherheit der Wahlen, die Lage der US-Wirtschaft und die Ausschreitungen in Städten am Rande von Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt. Ihre Botschaften dazu hätten beide Kandidaten in den vergangenen Wochen bereits oft verbreitet. Spannender dürfte werden, wie beide in dem TV-Duell miteinander umgehen würden.



Nach Einschätzung einiger Wall-Street-Analysten könnte die Auftaktveranstaltung der TV-Duelle im Wahlkampf besonders wichtig werden. Sollte es heute Nacht bereits einen klaren Gewinner geben, könnte die signifikante Auswirkungen auf den Aktienmarkt haben. Laut aktuellen Umfragen gehe Biden mit einem Vorsprung von knapp sieben Prozent als Favorit ins Rennen.



Mit Material von dpa-AFX (29.09.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die großen US-Indices sind am Montag mit spürbaren Gewinnen in die neue Woche gestartet, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Am Dienstag zeichne sich nun zunächst einen ruhigen Handelsstart an der Wall Street ab: Die Futures für Dow Jones und S&P 500 würden jeweils nur 0,1 Prozent über den Schlusskursen vom Montag notieren. Der NASDAQ 100 tendiere vorbörslich minimal schwächer.