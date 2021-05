7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil UNIQA:



Die UNIQA Group (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Ticker-Symbol: UQA) ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren Kernmärkten in Österreich und Zentral- und Osteuropa. Das Unternehmen ist mit rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat rund 15,5 Millionen Kunden. Es verfügt mit UNIQA und Raiffeisen Versicherung über die beiden stärksten Versicherungsmarken in Österreich und ist in den CEE-Märkten gut positioniert. (20.05.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - UNIQA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der UNIQA Group (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Ticker-Symbol: UQA) weiterhin zu kaufen.UNIQAs Q1-Ergebnisse würden erste Anzeichen einer operativen Trendwende mit einem Vorsteuergewinn von EUR 112 Mio. (RBIe EUR 80,2 Mio., stärkstes Q1 seit 2013) zeigen. Dies sei natürlich zum Teil auf pandemiebedingten Rückenwind (geringere Schadenfrequenz) zurückzuführen, der die Schaden-Kosten-Quote auf einen Rekordwert von 90,9% (RBIe 94,5%) gebracht habe. Ein positives Zeichen, aber ein Niveau, das die Analysten nicht als nachhaltig ansähen. Dennoch hätten auch die Kosten erste positive Anzeichen mit einem Rückgang der Kostenquote auf 27,2% (RBIe 27,4%) gezeigt.Das Prämienvolumen sei signifikant um 13% auf EUR 1,78 Mrd. gestiegen, was auf die Konsolidierung des zugekauften AXA-Geschäftes zurückzuführen sei. Bereinigt um diesen Effekt habe es einen leichten Rückgang der Prämien gegeben.Der Buchwert je Aktie sei aufgrund unrealisierter Verluste im sonstigen Gesamtergebnis (steigende Renditen) gesunken. Die höheren Zinsen sollten aber die Solvenzquote unterstützen. UNIQA habe die GJ 21-Prognose eines Vorsteuergewinns auf dem Niveau von 2018 (etwas unter EUR 300 Mio.) bestätigt.Aufgrund der starken GuV sehen Aaron Alber und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, das Ergebnis als positiv an. Ihre letzte Empfehlung für UNIQA habe "kaufen" gelautet. (Analyse vom 20.05.2021)1. RBI oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person ist im Besitz einer Nettoverkaufs- oder - kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet; im Falle des Überschreitens erfolgt eine Erklärung dahingehend, ob es sich bei der Nettoposition um eine Verkaufs- oder Kaufposition handelt.3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.