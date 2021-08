7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze UNIQA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs UNIQA-Aktie:

7,99 EUR +0,38% (24.08.2021, 16:01)



Wiener Börse-Aktienkurs UNIQA-Aktie:

7,96 EUR -0,13% (24.08.2021, 16:11)



ISIN UNIQA-Aktie:

AT0000821103



WKN UNIQA-Aktie:

928900



Ticker-Symbol UNIQA-Aktie:

UN9



Kurzprofil UNIQA Insurance Group AG:



Die UNIQA Group (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Ticker-Symbol: UN9) ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren Kernmärkten in Österreich und Zentral- und Osteuropa. Das Unternehmen ist mit rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat rund 15,5 Millionen Kunden. Es verfügt mit UNIQA und Raiffeisen Versicherung über die beiden stärksten Versicherungsmarken in Österreich und ist in den CEE-Märkten gut positioniert. (24.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - UNIQA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Oliver Simkovic und Christian Hinterwallner, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der UNIQA Group (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Ticker-Symbol: UN9) weiterhin zu kaufen.Ein Teil der positiven Gewinneffekte des laufenden Geschäftsjahres sei zwar auf nicht nachhaltige Entwicklungen zurückzuführen, jedoch würden überdurchschnittlich hohe Schäden durch Naturkatastrophen das zweite Quartal belasten und würden sich wahrscheinlich auch im dritten Quartal auswirken. Kostenseitig stünden signifikante Verbesserungen noch aus, wobei der Kosteneinsparungsplan gegen Ende des Jahres und zu Beginn des nächsten Jahres positive Effekte zeigen dürfte. Die Personalkosten und die allmähliche Realisierung der AXA-Synergien dürften dabei die treibenden Kräfte sein. Die Analysten sähen das Potenzial, dass das derzeitige Ertragsniveau auch für die kommenden Jahre eine Basis darstelle.Im Juli, noch vor der Veröffentlichung der Q2-Ergebnisse, habe das Unternehmen die EBT-Prognose von EUR 295 Mio. auf EUR 330 bis 350 Mio. erhöht, was einer Steigerung von 12% bis 19% entspreche. Das Vorsteuerergebnis habe in Q2 mit EUR 103,6 Mio. leicht über den hohen Analystenerwartungen von EUR 95,2 Mio. gelegen. Das starke Wachstum der Bruttoprämien um 22%, habe sowohl das Q1-Wachstum (+13,6%) als auch die Analystenschätzung von +16% deutlich übertroffen und sei vor allem auf die Konsolidierung des AXA-Geschäfts zurückzuführen gewesen. Die Schaden-Kosten-Quote habe im ersten Halbjahr ein Rekordniveau von 92,6% erreicht, wovon laut Geschäftsleitung ca. 2% auf positive Lockdown-Effekte (geringere Schadenfrequenz) zurückzuführen seien. UNIQA habe in H1 21 etwa die Hälfte der EUR 70 Mio. an Rückstellungen für Covid-19 Auswirkungen, welche im Geschäftsjahr 2020 gebildet worden seien, aufgelöst, was das Ergebnis zusätzlich unterstützt habe. Vorausgesetzt, dass es keine weiteren Lockdowns gebe, würden die Analysten mit einer Normalisierung der Schaden-Kosten-Quote rechnen.Im ersten Halbjahr habe UNIQA Naturkatastrophenschäden von EUR 44 Mio. verzeichnet, womit diese über dem langjährigen Durchschnitt gelegen hätten und ca. 2,8% der Schaden-Kosten-Quote ausgemacht hätten. Für die zweite Jahreshälfte entwickle sich die Lage noch, aber bisherige Schäden seien laut Management bereits in der Prognose enthalten.Die neue EBT-Prognose des Unternehmens von EUR 330 bis 350 Mio. impliziere ein in den letzten fünf Jahren nicht erreichtes Ertragsniveau, welches auch durch die AXA-Akquisition unterstützt werde. Der Aktienkurs habe im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern noch nicht das Vorkrisenniveau erreicht, aber mit einer Performance von 25% seit Jahresanfang den Branchenindex (Stoxx Insurance: +10%) klar übertroffen. Trotz der starken Kursentwicklung seit Jahresanfang notiere die Aktie weiterhin mit einem Abschlag iHv. ca. 10% im Vergleich zur Branchenbewertung, was in Verbindung mit rekordhohen Gewinnaussichten weiteres Aufwärtspotenzial bieten sollte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:1. RBI oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person ist im Besitz einer Nettoverkaufs- oder - kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet; im Falle des Überschreitens erfolgt eine Erklärung dahingehend, ob es sich bei der Nettoposition um eine Verkaufs- oder Kaufposition handelt.3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen zwölf Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.