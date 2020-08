- Das Ausgabeniveau könnte Mitte 2021 wieder das Vorkrisenniveau erreichen. Hier seien die Experten etwas optimistischer als die meisten Beobachter.



- Wenn man dieses Niveau relativ zügig wieder erreiche, dann gebe es keinen Grund, warum nicht auch die Beschäftigung ein hohes Niveau halten sollte. Einige arbeitsintensive Branchen - insbesondere das Gastgewerbe - könnten allerdings hinterherhinken.



- Im Prinzip sollten andere Branchen Arbeitsplätze schaffen, wenn Verbraucher und Unternehmen wieder mehr Geld ausgeben würden, aber in welchem Umfang diese Entwicklung die an anderer Stelle verlorenen Arbeitsplätze ersetzen werde, müsse sich erst zeigen.

Arbeitslosigkeit



Die Experten würden davon ausgehen, dass sich die Arbeitslosenquote Mitte 2021 im Bereich von fünf bis sieben Prozent bewegen könnte, aber das sei zum heutigen Zeitpunkt noch sehr ungewiss.



Weitere Risiken



Sollte der Aufschwung ins Stocken geraten oder deutlich weniger positiv ausfallen als angenommen, dann würden die Experten davon ausgehen, dass die Regierung mit weiteren fiskalischen Maßnahmen einspringe und die Beschäftigungs- und Einkommensprogramme ausweite. Auch könnte die Bank of England gegen Ende des Jahres mit einem verstärkten Quantitative-Easing-Programm einspringen. Aber, und das sei wichtig: An diesem Punkt sei man noch nicht angelangt.



Brexit



Brüssel (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaft Großbritanniens ist im zweiten Quartal deutlich eingebrochen, so Shamik Dhar, Chefökonom bei BNY Mellon Investment Management.Dhar warne trotzdem vor zu viel Pessimismus - Anleger sollten negative Nachrichten über die britische Wirtschaft nicht unkritisch hinnehmen.Die am 12. August 2020 bekannt gegebenen Zahlen würden Großbritannien im zweiten Quartal in einer Rezession verorten, doch das sei keine neue Erkenntnis. Viele Ökonomen hätten schon seit längerem gewusst, dass die Rezession kommen würde. Wichtiger sei, dass Großbritannien das Schlimmste überstanden habe - die Wirtschaft habe wahrscheinlich schon im April oder Anfang Mai ihren Tiefpunkt erreicht.Der Juni habe einen deutlichen Aufschwung (um etwa neun Prozent) gebracht, und auf der Grundlage aktueller Daten wie etwa den Google-Mobilitätsdaten würden die Experten für das dritte Quartal ein starkes Wachstum von über zehn Prozent erwarten. Das sei mehr als in den meisten anderen Volkswirtschaften, die im zweiten Quartal weniger deutlich eingebrochen seien. Es bestehe ein erheblicher Nachholbedarf: Die Sparquote der britischen Haushalte habe aufgrund des Lockdowns im zweiten Quartal bei etwa 20 Prozent gelegen.Konsum- und Unternehmensausgaben