Bonn (www.aktiencheck.de) - Im August wurden im Vereinigten Königreich knapp 85 Tausend neue Hypothekenkredite genehmigt - der höchste Monatszuwachs seit 13 Jahren, so die Analysten von Postbank Research.



Getrieben werde die aktuelle Rekordnachfrage am Wohnimmobilienmarkt durch die von Finanzminister Rishi Sunak im Juli erlassene Steuererleichterung, wodurch bei Immobilienkäufen ein Anteil am Kaufpreis von bis zu 500 Tausend Britischen Pfund steuerfrei bleibe. Zwar habe sich der britische Wohnimmobilienmarkt dadurch inzwischen gut von der Coronavirus-Krise erholt, jedoch zeichne sich bereits ein Ende der positiven Entwicklung ab. Denn zukünftig könnten britische Konsumenten bei teuren Anschaffungen wieder vorsichtiger werden.



Nicht nur habe die britische Konsumentenstimmung im September weiter nachgegeben und sei von minus 16,6 Punkte auf minus 17,9 Punkte gefallen; Ende Oktober laufe zudem das im Zuge der Cronavirus-Krise eingeführte Kurzarbeitsprogramm aus. Zwar sei bereits ein Ersatz für das Programm angekündigt worden, dieser werde allerdings deutlich weniger großzügig ausfallen, wodurch sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt verschlechtern könnte. Auch mit Blick auf die erhöhte Unsicherheit rund um den Brexit zum Jahresende würden die Analysten bei britischen Wohnimmobilien aktuell vorsichtig bleiben. (30.09.2020/ac/a/m)



