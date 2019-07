Was bedeute die Personalie nun in Bezug auf den Brexit? Johnson wolle besser als May mit der EU verhandeln. Er habe im Wahlkampf angedroht, die Zahlungen des Landes als Druckmittel zu nutzen. Das könnte auch nach hinten losgehen, da Großbritannien Verbindlichkeiten gegenüber dem Kontinent habe und eine entsprechende Aktion als Default angesehen werden könnte. Zudem würden die Europäer bei solch einer Eskalation wohl kaum noch bereit sein zu verhandeln. Kurz - er werde es kaum schaffen, mehr zu verhandeln als der Deal beinhalte. Denn sonst würden auch die Europäer wieder Wünsche anmelden und zudem dürfte der kritische Punkt nordirische Grenze nicht verhandelbar sein. Brüssel sei sicher zu klärenden Ergänzungen bereit, aber nicht, Kernpunkte aufzugeben, die mühsam verhandelt worden seien, nur, weil sich die Führungsriege geändert habe.



Und so werde auch der neue Premier vor dem Problem stehen, dass er einen Deal habe, den er mangels Mehrheiten nicht durchs Unterhaus bekommen könne und eigentlich auch nicht wolle. Ein harter Brexit sei von Johnson nicht ausgeschlossen worden, er beharre bislang auch auf dem Datum 31.10. An vielen Stellen bekomme man sogar den Eindruck, dass er ihn sogar herbeiführen wolle. Dazu würde auch die Personalie Rees-Mogg passen -wenn denn tatsächlich die European Research Group ins Boot geholt werde. Nur - das Unterhaus behalte sich nach wie vor das Recht zur Mitentscheidung vor.



Neuwahlen dürften angesichts der sehr mageren Umfrageergebnisse für die Konservativen (25%) recht unwahrscheinlich sein. Eine weitere Verschiebung des Brexit Termins sei möglich. Deutschland habe Bereitschaft signalisiert. Allerdings sei Frankreich derzeit dagegen und wolle z.B. nicht, dass die Briten EU Posten bekämen, wozu sie nach dem 31.10. berechtigt wären. Vielleicht seien sie flexibler, wenn London darauf verzichte. Aber das sei ein schon fast hypothetisches Szenario.



Unter dem Strich spreche einiges dafür, dass unter der Regierung Johnson im November ein schmerzhafter Abschied Großbritanniens aus der europäischen Union erfolge. Da aber beide Parteien kein Interesse daran hätten, komplett eskalieren zu lassen, werde es zahlreiche Ausnahmeregeln, also einen "gemanagten" Brexit geben. Dennoch dürfte es eine Anpassungsrezession geben. Die Analysten würden für 2020 mit einem Negativwachstum auf der Insel rechnen.



Das Pfund sei stabil geblieben, habe sogar leicht dazu gewonnen - aber nur temporär - und auch der FTSE100 habe kaum reagiert. (23.07.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Habemus Boris! Großbritannien hat den Superstar, so die Analysten der Nord LB.Von den Mitgliedern der konservativen Partei hätten zwei Drittel den ehemaligen Bürgermeister Londons zum Nachfolger von Theresa May gewählt. Offiziell werde er das Amt am Mittwochnachmittag übernehmen. Seine erste Aufgabe werde sein, die Regierung neu zu bilden, denn einige hochrangige Offizielle, wie der Finanzminister Philip Hammond, hätten bereits ihren Rücktritt angekündigt. Sie würden den von Johnson avisierten Brexit-Kurs nicht mittragen wollen.Es stehe zu befürchten, dass Boris die Ränge mit Hard Brexiteers, wie etwa den Anführer der European Research Group, Jacob Rees-Mogg, auffülle. Damit dürften auch die Gangart der Briten und der Ton gegen die EU härter werden. In gewisser Weise passe ein Boris Johnson in die Ära Trump. Dass die beiden sich gut verstünden, komme nicht von ungefähr. Die Ähnlichkeiten seien nicht nur äußerlicher Natur. Beide würden es mit der Wahrheit nicht so genau halten. Beide stünden gern im Rampenlicht und würden provokante Auftritte lieben