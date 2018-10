Xetra-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

11,545 EUR -1,79% (26.10.2018, 16:09)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

13,12 CHF -2,02% (26.10.2018, 16:09)



ISIN UBS Group-Aktie:

CH0244767585



WKN UBS Group-Aktie:

A12DFH



Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

0UB



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

UBSG



Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (26.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Schweizer Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG).UBS Investor Update 2018: Die Ziele von UBS würden Schätzungen zum Ertragswachstum ausgehend von Alpha- (Managementinitiativen) und Beta-Faktoren (Marktperformance), jeweils gewichtet mit 50% implizieren. Die Wachstumsinitiativen aller Unternehmensbereiche seien den gesamten Tag über detailliert erklärt worden. Die Annahmen zum Marktwachstum könnten angesichts der aktuellen Marktlage sicherlich angezweifelt werden, die Performanceprognosen von Venditti seien deutlich schlechter. UBS zufolge betrage die Ertragssensitivität für GWM & AM zusammen CHF 50 bis 60 Mio. je Pp Eigenkapitalrendite. UBS rechne mit einem Steuersatz von 25% (Bilanzierungsbasis). Da jedoch nur 12% barmittelrelevant sein würden, würden 88% des Vorsteuergewinns kapitalsteigernd wirken.UBS habe in den vergangenen sechs Jahren CHF 23 Mrd. generiert und halte ein ähnliches Ergebnis in den nächsten drei Jahren für möglich. Folglich habe es geheißen, das aktuelle Aktienrückkaufprogramm im Volumen von CHF 2 Mrd. entspreche nicht den Bestrebungen. Wie üblich werde UBS im Januar ein Update mit den Gesamtjahreszahlen veröffentlichen.An 19 Stationen hätten Mitarbeiter von UBS hochmoderne technologische Lösungen vorgeführt, die bereits zum Einsatz kommen oder derzeit entwickelt würden.Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die UBS Group-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy". Das Kursziel laute CHF 19,00. (Analyse vom 26.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze UBS Group-Aktie: