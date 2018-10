Tradegate-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

12,30 EUR +0,41% (15.10.2018, 09:10)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

CHF 14,035 -0,74% (15.10.2018, 09:32)



ISIN UBS Group-Aktie:

CH0244767585



WKN UBS Group-Aktie:

A12DFH



Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

0UB



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

UBSG



Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (15.10.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Schweizer Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG).UBS werde am Investorentag vom 25. Oktober sehr wahrscheinlich seine Strategie in den wichtigsten Punkten bestätigen. Im Zentrum der Präsentationen würden wohl die diversen Wachstumsinitiativen rund um den Globus stehen.Das gezielte Nutzen von Wachstumschancen dürfte auch für die Verbesserung der OL entscheidend sein, UBS werde allerdings darlegen müssen, wie sie die Kosten im Griff zu behalten gedenke. Die Analyse der durchschnittlichen Wachstumsraten (J/J) beim ber. Umsatz und Kostenaufwand zeige, dass sich die OL der Großbank in den letzten 2,5 Jahren kaum verbessert habe. Gemäß der Analyse der Kapitalgenerierung bestehe zudem das Potenzial für deutlich umfangreichere Aktienrückkäufe als die derzeit angenommenen 1% pro Jahr. Ob es dazu komme, hänge allerdings auch vom Ausgang der noch hängigen Rechtsverfahren, der Visibilität in Sachen Regulierung sowie der weiteren Entwicklung an den Finanzmärkten ab.Der Analyst gehe nicht davon aus, dass UBS die bestehenden Ziele deutlich anpassen werde; ein Bedarf bestehe allerdings nach einer besseren Erklärung der komplexen Ertragsmetrik (ber. Rendite auf immaterielle Vermögenswerte ohne latente Steuern). Seine Schätzungen würden mehr oder weniger dem Konsens entsprechen, außer den Prognosen für IB (bis zu -14%) und AM (bis zu -7%), die unter der Konsensprognose lägen. Der Analyst senke sein Kursziel angesichts einer geringeren langfristigen Wachstumsrate und leicht höherer Eigenkapitalkosten von CHF 21 auf CHF 19 (GGM-Bewertungsmodell: langfristiger ROE von 12,4%, CoE von 10,3%, langfristige Wachstumsrate von 3%).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze UBS Group-Aktie: