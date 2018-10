Xetra-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (30.10.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Schweizer Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG).Am kürzlich durchgeführten Investorentag habe UBS eine neue Steuersatzschätzung vorgelegt, die von 25% ab Q1/2019 ausgehe (Buchhaltungssicht). Dank der neu eingeführten DTA-Berücksichtigung in den USA liege der effektive Cash-Steuersatz allerdings nur bei 12%, sodass 88% des Vorsteuergewinns kapitalsteigernd wirken würden und für Ausschüttungen zur Verfügung stünden.Das Modell des Analysten berücksichtige derzeit das laufende dreijährige Aktienrückkaufprogramm (CHF 2 Mrd. bzw. 1% der ausstehenden Aktien pro Jahr) sowie die progressive Dividende. Wegen genannter Effekte sei der potenzielle Kapitalertrag allerdings deutlich höher anzusiedeln. So zeige die Analyse, dass UBS pro Jahr bis zu 3% der ausstehenden Aktien zurückkaufen (CET1-Ratio: >13%) und dadurch eine Rendite von insgesamt 10% realisieren könnte (Div. + Rückkauf). UBS werde sich über den Aktienrückkauf bei der Präsentation des Jahresberichts am 21. Jan. 2019 genauer äußern.Die Ertragsprognose des Analysten liege sowohl unter UBS‘ eigenen Vorgaben für 2019 target und 2021 ambition (s. Tabelle u.). Dies liege weniger an dem leicht ungünstigeren für 2021 anvisierten Aufwand-Ertrags-Verhältnis, als vielmehr an den hohen Kapitalschätzungen.Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die UBS Group-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy". Das Kursziel sei von CHF 19 auf CHF 18 gesenkt - wegen höherer Eigenkapitalkosten (höhere Marktrisikoprämie). (Analyse vom 30.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze UBS Group-Aktie: