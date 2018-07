SIX Swiss Exchange-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

CHF 15,84 +3,60% (24.07.2018, 12:25)



ISIN UBS Group-Aktie:

CH0244767585



WKN UBS Group-Aktie:

A12DFH



Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

0UB



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

UBSG



Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (24.07.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG).Das Nettoergebnis habe mit 1,28 (Vj.: 1,17) Mrd. CHF in Q2 die bereits optimistische Prognose des Analysten (1,19 Mrd. CHF) und den Marktkonsens (1,07 Mrd. CHF) übertroffen. Dabei habe UBS in der Investment Bank - vergleichbar zu den US-Pendants - von der gestiegenen Volatilität im Juni profitieren können. Im Vergleich zu Q1 habe sich ferner die zentrale Geschäftseinheit Global Wealth Management verbessert gezeigt und die Markterwartungen leicht übertroffen. Jedoch seien (etwas überraschend) Nettomittelabflüsse verzeichnet worden. Vor dem Hintergrund der starken Nettomittelzuflüsse in Q1 habe sich CEO Ermotti jedoch zuversichtlich gezeigt, die Zielsetzung für das Gesamtjahr (Wachstum zwischen 2% und 4%) zu erreichen. Der Ausblick für das saisonal schwächere Q3 sei erwartungsgemäß vorsichtig ausgefallen (geopolitische Spannungen; moderate Marktvolatilität; geringe Kundenaktivität). Der Fokus auf die weniger marktabhängige Vermögensverwaltung sollte es jedoch der UBS auch in diesem schwierigen Marktumfeld ermöglichen, zufriedenstellende Ergebnisse zu liefern.Bei unveränderten Prognosen und einem Kursziel von 20,00 CHF bestätigt Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, sein "kaufen"-Votum für die UBS Group-Aktie. Für sie würden neben dem aktuellen Bewertungsniveau, die sehr gute Stellung im Wealth Management sowie das laufende Aktienrückkaufprogramm sprechen. (Analyse vom 24.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs UBS Group-Aktie:13,615 EUR +3,22% (24.07.2018, 12:15)