Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (27.01.2017/ac/a/a)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Schweizer Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) von 16,50 auf 17,50 CHF.Das Q4-Nettoergebnis habe aufgrund höherer als von ihm unterstellter Gesamterträge und geringerer als von ihm prognostizierter Aufwendungen seine Prognose deutlich übertroffen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auf Segmentebene seien die starken Ergebnisbeiträge der Investment Bank und des Wealth Management Americas aufgefallen. Die harte Kernkapitalquote nach Basel III bleibe auf einem sehr guten Niveau. Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr rechne Rießelmann derzeit nicht damit, dass die Wachstumsziele erreicht würden. Er habe seine Ergebnisprognose für 2017 unverändert belassen. Aufgrund der nach wie vor unbefriedigenden bei der Nettoneugeldentwicklung und dem Margendruck in der Vermögensverwaltung sowie im Hinblick auf das aktuelle Bewertungsniveau sei das Kurspotenzial für die UBS Group-Aktie derzeit begrenzt.Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die UBS Group-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 16,50 auf 17,50 CHF angehoben. (analyse vom 27.01.2017)