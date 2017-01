ISIN UBS Group-Aktie:

CH0244767585



WKN UBS Group-Aktie:

A12DFH



Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

0UB



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

UBSG



Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (24.01.2017/ac/a/a)



Unterschleissheim (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Tomasz Grzelak von der Baader Bank:Tomasz Grzelak, Aktienanalyst der Baader Bank, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) mit dem Rating "kaufen" wieder in die Bewertung auf.Investoren dürften die Ertragsperspektiven der wichtigen Vermögensverwaltungssparte nicht zu pessimistisch sehen, so der Analyst. Die UBS Group AG sei perfekt positioniert, hier ihren Marktanteil zu konsolidieren. Darüber hinaus gebe es immer noch Spielraum für Kostensenkungen, um den Margendruck zu lindern.Tomasz Grzelak, Aktienanalyst der Baader Bank, hat die UBS-Aktie mit dem Rating "buy" und einem Kursziel von 20,00 CHF wieder in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 24.01.2017)Xetra-Aktienkurs UBS Group-Aktie:15,625 EUR +1,82% (24.01.2017, 13:27)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs UBS Group-Aktie:CHF 16,80 +1,94% (24.01.2017, 13:39)