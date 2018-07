Wiener Börse-Aktienkurs UBM Development-Aktie:

Die strategische Ausrichtung des UBM-Konzerns (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS) wandelte sich seit dem Beginn der 90er Jahre massiv. So ist sie heute von einer Dynamik geprägt, die es ermöglicht, geografische wie auch operative Grenzen wertorientiert zu überschreiten. Die UBM ist ein international agierender Spezialist in allen Fragen der Immobilienentwicklung und -verwaltung.



Neben Österreich werden nach mehr als 20-jähriger Erfahrung und vielen erfolgreich realisierten Projekten verstärkt die Länder Zentral- und Osteuropas (CEE-Staaten) als Heimatmarkt gesehen. Als Vorreiter war die UBM schon lange vor der Erweiterung der Europäischen Union in der Tschechischen Republik, Polen, Ungarn und der Slowakei tätig.



Ausgehend von den Hauptstädten dieser Länder wurde dieser Aktionsraum ständig erweitert und Projekte in Städten wie Krakau oder Kattowitz in Polen oder Pilsen in der Tschechischen Republik entwickelt. Generell werden der Ausweitung der Marktpräsenz keine geografischen Wachstumsgrenzen gesetzt und dadurch permanent neue Marktchancen, wie derzeit in Kroatien, Italien und Rumänien und in Rußland geprüft. (04.07.2018/ac/a/a)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UBM Development-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des österreichischen Immobilienkonzerns UBM Development AG (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS).Im den vergangenen Tagen habe das Unternehmen neue Rekorde bezüglich des Wohnportfolios und der Hotelpipeline vermelden können. Gestern habe UBM bekanntgegeben, dass sich das Wohnportfolio nun auf 1 Mrd. Euro belaufe und 32 Projekte mit über 3.750 Wohnungen beinhalte. Davon seien derzeit 20 Projekte bzw. rund 2.000 Wohnungen im Verkaufsprozess, wovon rund 60% bereits verkauft oder reserviert seien. Ein Beispiel aus diesem Portfolio sei das "immergrün" Projekt in Berlin, bei welchem sechs Punkthäuser sowie ein Wohnhaus mit insgesamt 500 Einheiten errichtet würden. Zeitgleich mit dem Baubeginn im Mai seien bereits zwei der sechs Gebäude an einen institutionellen Investor für rund 50 Mio. Euro verkauft worden. Die Effekte des Verkaufs würden in den kommenden zwei Jahren nach Baufortschritt wirksam.Bereits am 28. Juni habe UBM eine neues Rekordniveau der Hotelpipeline vermelden können. Mit dem Kauf von vier neuen Hotelprojekten sei die Pipeline von 1.900 Zimmer auf über 3.000 Zimmer gewachsen. Die Projekte würden sich in Deutschland, den Niederlanden und Polen befinden. Das neue Holiday Inn Express Hotel, welches in einem 50/50 Joint Venture in Düsseldorf gebaut werde, befinde sich schon im Bau und soll Ende 2019 fertiggestellt werden. Das zweite Projekt befinde sich im HafenCity Stadtteil in Hamburg. Dort stehe ein JUFA Family Hotel kurz vor der Fertigstellung, an welchem UBM zu 40% beteiligt sei. Ein weiteres Projekt sei in Den Haag, bei welchem ein Baubeginn in 2019 und die Fertigstellung in 2020/21 vorgesehen sei. Das vierte besagte Projekt sei in Kattowitz. Dort habe das Unternehmen ein Grundstück erworben, auf welchem bis 2020/21 ein Hotel mit rund 260 Zimmern im Upper-Midscale-Segment gebaut werden solle.Nach dem erfreulichen 1Q Ergebnis habe das Unternehmen nun mit einer nochmals verstärkten Pipeline im Wohn- und Hotelsegment den Weg für die kommenden Jahre weiter geebnet. Die Aktienanalysten von SRC Research würden das Unternehmen deshalb in einer sehr guten Position für die kommenden Jahre sehen. Sie würden ihr Kursziel von 50 Euro bestätigen.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, bekräftigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die UBM Development-Aktie mit dem Rating "buy". (Analyse vom 04.07.2018)Börsenplätze UBM Development-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs UBM Development-Aktie:40,50 EUR -1,70% (04.07.2018, 08:01)