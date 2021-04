NYSE-Aktienkurs Tyson Foods-Aktie:

77,35 USD -0,77% (27.04.2021, 16:23)



ISIN Tyson Foods-Aktie:

US9024941034



WKN Tyson Foods-Aktie:

870625



Ticker-Symbol Tyson Foods-Aktie Deutschland:

TF7A



NYSE-Symbol Tyson Foods-Aktie:

TSN



Kurzprofil Tyson Foods:



Tyson Foods, Inc. (ISIN: US9024941034, WKN: 870625, Ticker-Symbol: TF7A, NYSE-Symbol: TSN) ist ein US-Nahrungsmittelkonzern, der auf Verarbeitung und Vermarktung von Fleisch- und Fertigprodukten spezialisiert ist. Der Konzern produziert, vertreibt und vermarktet hochwertige proteinbasierte Frisch- und Gefrierfleischprodukte sowie Fertiggerichte und bietet diese zusammen mit inhärenten Dienstleistungen seinen Kunden an. (27.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tyson Foods-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Tyson Foods Inc. (ISIN: US9024941034, WKN: 870625, Ticker-Symbol: TF7A, NYSE-Symbol: TSN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tyson Foods sei einer der Profiteure der neuen Eröffnungswelle. Die Aktie sei aus Trading-Punkten interessant. Bei 83,80 USD gebe es einen sehr markanten Widerstand. Der Wert habe zuletzt auch richtig Schwung aufgenommen. Er sei recht günstig bewertet. Tyson Foods habe in letzter Zeit sehr gut gearbeitet, so der Börsenexperte. Die Tyson Foods-Aktie ist dementsprechend angelaufen und wird auf jeden Fall extrem profitieren, wenn die Restaurants wieder eröffnen werden, so Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.04.2021)Die vollständige Analyse von Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Tyson Foods-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tyson Foods-Aktie:63,74 EUR -1,15% (27.04.2021, 16:30)