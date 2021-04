Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (08.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Twitter-Aktie lege am Donnerstag nach Berichten über Übernahmeverhandlungen mit der Social-Media-Firma Clubhouse zu. Dabei seien die Gespräche bereits wieder beendet worden. Doch alles was zähle, sei der Wille, ordentlich Geld in die Hand zu nehmen. Denn laut Bloomberg sei es in den Gesprächen um den Kauf von Clubhouse um 4 Mrd. USD gegangen. Clubhouse sei dabei eine App, auf der Nutzer virtuelle Räume erstellen könnten, in denen über allerlei Themen diskutiert werden könne.Dass die Gespräche bereits wieder beendet worden seien, habe die Anleger zwar enttäuscht, habe jedoch auch signalisiert, dass Twitter sich ernsthaft nach neuen Geschäftsfeldern umschaue. Denn bisher sei Twitter stark abhängig vom Werbegeschäft, was je nach Wirtschaftslage oder politischen und gesellschaftlichen Großereignissen starken Schwankungen unterworfen sei, wie das vergangene Jahr mit US-Wahl und Corona-Crash eindrucksvoll gezeigt habe. Eine gewisse Diversifikation des US-Konzerns werde daher von Investoren generell begrüßt.Bereits im vergangenen Earnings-Call habe die Geschäftsführung angedeutet, auf der Suche nach zusätzlichen wiederkehrenden Umsatzquellen aus Abo-Erlösen zu sein oder möglicherweise sogar das E-Commerce-Engagement zu verstärken. Noch 2021 sollten hier laut Management neue Wege gegangen werden.Während das Interesse an Zukäufen generell zu begrüßen sei, verwundere aber das spezielle Interesse an Clubhouse. Die audio-basierte Social-Media-App habe mit Spaces (noch in der Beta-Phase) einen konkurrierenden Twitter-Dienst und es sei noch nicht klar, wie Clubhouse monetisiert werden solle.Die Gespräche mit Clubhouse über eine 4 Mrd. USD schwere Übernahme würden zeigen, dass Twitter es 2021 mit dem Anzapfen neuer Umsatzquellen ernst meine. Mehr Diversifikation bei den Umsätzen werde vom Markt begrüßt und dürfte, falls es tatsächlich dazu komme, auch die Twitter-Aktie bewegen. Anleger sollten an Bord bleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.04.2021)Börsenplätze Twitter-Aktie:XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:58,90 EUR +3,62% (08.04.2021, 17:35)