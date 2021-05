Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (05.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Das US-Unternehmen setze die aufstrebende Audio-App Clubhouse mit einem breiten Start seines Konkurrenzangebots unter Druck. Alle Nutzer mit mindestens 600 Followern könnten nun eigene Talkrunden im Bereich Twitter Spaces aufsetzen, wie Twitter am Montagabend mitgeteilt habe. Mit dem Start auch in der Twitter-App für Android-Smartphones habe der Kurznachrichtendienst sogar Clubhouse überholt - der Vorreiter sei nach wie vor nur auf dem iPhone verfügbar und starte gerade erst Tests einer Version für das Google-Betriebssystem.Clubhouse sei in der Corona-Krise zu einem Überraschungserfolg geworden. Downloads des Talkrunden-App seien in die Höhe geschossen - auch wenn die Dynamik zuletzt laut Marktforschern deutlich nachgelassen habe. Zuletzt habe neben Twitter u.a. auch Facebook ein Konkurrenzangebot angekündigt, das ähnlich wie Clubhouse aussehe und funktioniere.Twitter und Facebook hätten den Vorteil, dass es bereits ein Geflecht von hunderten Millionen Nutzern gebe, die einander auf der Plattform folgen würden. An Clubhouse sei zuletzt unterdessen kritisiert worden, dass die App nach Zugriff auf die Kontakte der Nutzer frage - damit sie schneller Bekannte bei der App finden könnten. Twitter habe am Montag angekündigt, als neue Funktion solle mit der u.a. die Möglichkeit dazukommen, Tickets für die Talkrunden zu verkaufen.Die neue Funktion sei zweifellos eine Bereicherung für die Twitter-Plattform und könnte das zuletzt schwindende Nutzerwachstum wieder beschleunigen. Nach den eher schwachen Quartalszahlen sehe der Chart der Twitter-Aktie ziemlich angeschlagen aus. Für den "Aktionär" sei Twitter aktuell nur eine Halteposition. Investierte Anleger sollten den Stopp bei 42,50 Euro beachten, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.05.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Twitter.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Twitter-Aktie: