Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

30,16 Euro -0,13% (30.08.2018, 14:23)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

USD 35,30 -0,14% (30.08.2018, 15:05, vorbörslich)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (30.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Connecticut (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von Analyst Rob Sanderson von MKM Partners:Rob Sanderson, Aktienanalyst vom Investmenthaus MKM Partners, spricht laut einer Aktienanalyse weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) aus.Der letzte Quartalsbericht habe die Erwartungen an Twitter Inc. auf eine neue und auch gesunde Basis gestellt. Das Unternehmen biete weiterhin eine großartige Story.Twitter's Basis an täglich aktiven Nutzern lasse sich im Verlauf der Zeit wahrscheinlich besser monetarisieren als es bei Facebook der Fall sei, so die Analysten von NKM Partners.Die weitergehende Entwicklung der AI-Technologie könnte nach Ansicht des Analysten Rob Sanderson als Durchbruch bei der Nutzererfahrung dienen.In ihrer Twitter-Aktienanalyse stufen die Analysten von MKM Partners den Titel unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 43,00 USD.