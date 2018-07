Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

31,13 EUR -15,55% (27.07.2018, 15:39)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

42,94 USD (26.07.2018)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (27.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "boerse-daily.de":Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) hat im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Anteilschein die Analystenschätzungen von 0,17 US-Dollar getroffen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz habe mit 710,5 Mio. US-Dollar jedoch über den Erwartungen der Experten von 696,23 Mio. US-Dollar gelegen. Als Hauptgrund würden die rückläufigen Nutzerzahlen im zweiten Quartal genannt - Twitter habe versucht seine Plattform von zahlreichen Zombieaccouts (Hetze, Spam und Fake-Accounts) zu bereinigen. Investoren hätten allerdings geschockt auf diese Nachricht reagiert und würden ihre Aktien im hohen Bogen aus den Depots schmeißen.Technisch stehe das Wertpapier von Twitter bereits seit einigen Tagen an einer markanten Hürde um 46,78 US-Dollar und habe diese nicht mehr überwinden können. Stattdessen habe eine Konsolidierung im kleineren Umfang eingesetzt, mit dem heutigen Kursabschlag dürfte aber ein großer Teil der vorausgegangenen Arbeit verloren gehen. Stelle sich nur die Frage, ob diese Übertreibung im regulären Handel gekauft oder weiter abverkauft werde.Das Wertpapier des Kurznachrichtendienstes Twitter starte aller Voraussicht nach auf dem Unterstützungsniveau aus Anfang dieses Jahres um 36,00 US-Dollar. Die anschließende Volatilität dürfte noch einmal im regulären Handel zunehmen, Rücksetzer zurück auf 31,03 US-Dollar könnten nicht ausgeschlossen werden. Ebenso könne es kurzfristig sogar auf das Niveau von 39,68 bzw. 40,00 US-Dollar rauf gehen, sollte sich die vorbörsliche Indikation als Übertreibung herausstellen.Investoren sollten aber erst einmal Ruhe in das Wertpapier einkehren lassen, um mit Bestimmtheit eine klare Trendrichtung für die nächsten Tage und Wochen ausmachen zu können. Vorher sei jegliche Investition rein spekulativer Natur und könnte sehr rasch zu hohen Verlusten führen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Twitter-Aktie:XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:31,70 EUR -13,74% (27.07.2018, 15:22)