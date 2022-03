NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Twitter-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) charttechnisch unter die Lupe.Indikatorformationen würden häufig mit zeitlichem Vorlauf zu den äquivalenten Mustern im eigentlichen Chartverlauf ausgeprägt. Gleiches gelte für den Bruch wichtiger Indikatortrendlinien. Beide Thesen würden sich derzeit am Kursverlauf der Twitter-Aktie exemplarisch aufzeigen lassen. So habe der RSI seinen seit Anfang 2021 bestehenden Baissetrend zuletzt zu den Akten legen können. Dank dieses Befreiungsschlags liege mittlerweile auch eine Bodenbildung im Verlauf des Oszillators vor. Auf der Indikatorenseite möchten die Analysten darüber hinaus das frische MACD-Kaufsignal hervorheben. Alle diese Aspekte würden möglicherweise einen Fingerzeig für einen Spurt über die horizontalen Barrieren bei gut 39 USD liefern. Das wäre der entscheidende Signalgeber, um auch im eigentlichen Chart einen Doppelboden - definiert durch die Lows bei 32,06/31,95 USD - abzuschließen. Lohn der Mühen wäre ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 7 USD, welches sehr gut mit dem Hoch vom September 2019 bei 45,85 USD harmoniere. Danach stecke die 38-Wochen-Linie (akt. bei 50,46 USD) ein weiteres Anlaufziel ab. Das Hoch von Anfang März bei 36,12 USD sei indes gut als Stop-Loss geeignet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 29.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link