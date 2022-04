Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

45,83 EUR -1,68% (06.04.2022, 15:52)



XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

45,515 EUR -6,23% (06.04.2022, 15:33)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

49,64 USD -2,63% (06.04.2022, 15:38)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (06.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Als am Montagmittag in einem SEC-Filing die Zukäufe Kauf von Elon Musk bekannt gemacht worden sei, sei das Investment des Tesla-Gründers noch als passive Investition ausgewiesen gewesen. Am Dienstag habe Elon Musk dann aber eine Mitteilung bei der SEC eingereicht, die ihn als aktiven Investor kennzeichne. Das neue Filing verrate unter anderem auch, dass Musk keine Übernahme von Twitter plane.In dem 13D-Filing vom Dienstag sei nicht nur veröffentlicht worden, dass Elon Musk bis zur Hauptversammlung im Jahr 2024 einen Sitz im Verwaltungsrat von Twitter und damit offiziell größeren Einfluss auf die Strategie des Kurznachrichtendienstes erhalte, sondern verrate weitere Details.Denn solange Musk seinen Posten im Verwaltungsrat behalte, dürfe er seinen Anteil an Twitter nicht über 14,9 Prozent steigern. Eine Übernahme sei damit vorerst ausgeschlossen. Auf weitere Änderungen, wie die gestern angekündigte Einführung eines Edit-Buttons, könnten sich Twitter-Anleger aber wohl freuen.Aus der einen Tag später ergangenen SEC-Mitteilung gehe zudem hervor, dass Musk bereits seit Ende Januar jeden Handelstag Twitter-Aktien erworben habe. Und nicht nur das: Er habe wohl noch am Montag rund 370.000 Twitter-Aktien veräußert. Sein Twitter-Anteil liege aktuell damit "nur noch" bei 9,1 Prozent.Aber langfristig aussichtsreich bleibe die Twitter-Aktie allemal. Denn Twitter könne im Vergleich zur Branchengröße Facebook mit wachsenden Nutzerzahlen punkten und leidet weniger unter Apples neuen App Transparency Regeln. Spannend sei zudem, dass der Kurznachrichtendienst in Sachen Monetarisierung noch in den Kinderschuhen stecke. Und auch hier könnte der PayPal-Mitgründer Musk nachhelfen - Facebook Pay gebe es ja bereits. (Analyse vom 06.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Twitter-Aktie: