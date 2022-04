Börsenplätze Twitter-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

46,695 EUR -0,12% (29.04.2022, 08:59)



XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

46,30 EUR +0,83% (28.04.2022, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

49,11 USD +0,97% (28.04.2022, 22:02)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (29.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Twitter habe vor der Übernahme-Attacke von Tech-Milliardär Elon Musk den stärksten Zuwachs bei der Nutzerzahl seit Jahren verzeichnet. Der Online-Dienst sei im ersten Quartal auf 229 Millionen täglich aktive Nutzer gekommen, die in hauseigenen Apps oder der Webversion Werbung zu sehen bekommen würden. Das sei ein Plus von gut 14 Millionen binnen drei Monaten gewesen.Zugleich habe der Kurznachrichtendienst einräumen müssen, dass aufgrund eines Fehlers seit 2019 leicht überhöhte Nutzerzahlen gemeldet worden seien. So habe der Dienst für das Schlussquartal 2021 rund 217 Millionen tägliche User genannt. Nach der Neuberechnung seien es noch 214,7 Millionen gewesen. Twitter nenne seit einiger Zeit nur noch die Zahl der Nutzer, die mit Anzeigen erreicht werden könnten. Diejenigen, die auf den Dienst etwa über Apps anderer Anbieter zugreifen würden, würden außen vor bleiben.Der Twitter-Quartalsumsatz sei im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 1,2 Mrd. Dollar (1,14 Mrd. Euro) gestiegen. Analysten hätten etwas mehr erwartet. Unterm Strich sei ein Gewinn von 513 Mio. Dollar geblieben. Grund sei allerdings ein Sondererlös von 970 Mio. Dollar vor Steuern aus dem Verkauf der Anzeigenfirma MoPub gewesen. Im operativen Geschäft habe es hingegen einen Verlust von rund 123 Mio. Dollar gegeben.Angesichts des laufenden Übernahmeversuchs gebe Twitter keine Prognosen mehr ab und habe auch alle bisherigen Zielmarken kassiert. Bisher habe Twitter zum Ende kommenden Jahres auf einen jährlichen Umsatz von 7,5 Mrd. Dollar und 315 Millionen tägliche Nutzer kommen wollen.Die Twitter-Aktie habe am Donnerstag leicht auf 49,11 Dollar zugelegt. Der Kurs sei damit weiter deutlich von den 54,20 Dollar entfernt, die Musk pro Aktie biete. Das heiße, Anleger seien nach wie vor etwas skeptisch zu den Aussichten von Musks Übernahmeversuch. Sollten er oder Twitter den Deal aufkündigen, werde eine Strafzahlung von einer Milliarde Dollar an die andere Partei fällig.Bereits investierte Anleger können noch an Bord bleiben, ein Neueinstieg drängt sich angesichts des aktuell eher begrenzten Potenzials nicht mehr auf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)