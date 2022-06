Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Twitter.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Zahle er die Milliarden? Zahle er weniger Milliarden? Oder drücke er sich ganz? Die Seifenoper um das Übernahme-Angebot von Tesla-Chef Elon Musk für Twitter sei um ein Kapitel reicher. Inzwischen würden nicht mehr nur klagende Aktionäre, die US-Börsenaufsicht sowie die Anwälte von Musk und Twitter mitmischen.Der Generalstaatsanwalt von Texas, Ken Paxton, habe - auf Twitter - verkündet, er untersuche, ob Twitter die Zahl seiner Bot-Accounts geschönt habe, um den Umsatz des Unternehmens zu erhöhen, was eine Irreführung von Texanern bedeuten könne. Er habe "die Pflicht Texaner zu beschützen", so Paxton.Der Staatsanwalt eines Bundesstaates spiele sich jetzt also als Wirtschaftsprüfer auf. Um seine Bürger "zu beschützen". Einige Twitter-Nutzer würden unter Paxtons Tweets darauf hinweisen, dass erst vor wenigen Tagen mehrere Texaner bei einem Schulmassaker ums Leben gekommen seien.Musk selbst habe vor seinem Übernahmeangebot auf eine genaue Prüfung der Twitter-Zahlen verzichtet.Elon Musk sei mit Tesla ein prominenter Arbeitgeber in Texas. Musk habe vor wenigen Tagen die Demokraten als "Partei des Hasses" bezeichnet. Paxton wiederum sei ein prominenter Hardcore-Unterstützer von Ex-Präsident Donald Trump (Republikaner). Paxton habe unter anderem versucht, die Wahlniederlage Trumps vor zwei Jahren vor dem Obersten Gerichtshof der USA anzufechten.Nicht zuletzt aufgrund von Unterstützern wie Paxton werde Elon Musk zunehmend fragwürdig. Abzuwarten bleibe, ob er mit dieser von Donald Trump in der Politik-Welt etablierten Masche tatsächlich in Wirtschaftsangelegenheiten durchkomme. Mindestens eine Milliarde Dollar für Twitter sollte fällig werden, falls Musk den Deal platzen lasse. (Analyse vom 07.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: