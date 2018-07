Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (27.07.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Heusinger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Das Unternehmen habe in den letzten vier Quartalen nicht immer überzeugen können. Für die Aktie sei es in den letzten zwölf Monaten an der Börse steil bergauf gegangen. Von 14 USD sei es um gut 150% auf über 40 USD nach oben gegangen. Ob die Quartalszahlen heute für einen weiteren Schub sorgen würden, sei jedoch ungewiss.Macquarie Research schätze die Zukunft von Twitter indes weniger rosig ein. Die Twitter-Aktie sei von "outperform" auf "neutral" zurückgestuft worden.Die Konsensschätzungen lägen bei 0,16 USD Gewinn je Aktie und einem Q2-Umsatz von 696,2 Mio. USD (+21,3% zum Vorjahr). Nach der Schocknachricht bei Facebook sollten Investoren den Fokus jedoch nicht allein auf die Geschäftszahlen legen. Viel wichtiger seien bei sozialen Medien die (monatlich) aktiven Nutzer. Als Twitter zu monatsbeginn mitgeteilt habe, dass 70 Mio. Fake-Accounts gelöscht worden seien, seien die Märkte besorgt gewesen, dass sich diese Maßnahme negativ auf die aktive Nutzerzahl auswirken würde. Twitter habe es jedoch dementiert und angemerkt, dass sich der Schritt langfristig positiv auf das Geschäft auswirken werde.Fakt sei: Der Fokus werde nichtsdestotrotz auf dem Nutzer- und dem Umsatzwachstum liegen. Nach der guten Kursperformance zuletzt stehen die Chancen für einen Rückschlag bei der Twitter-Aktie gut, so Jan Heusinger vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 27.07.2018)Börsenplätze Twitter-Aktie:XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:31,70 Euro -13,74% (27.07.2018, 15:22)