ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (25.10.2018/ac/a/n)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.

Allen Unkenrufen zum Trotz sei das Wachstum beim US-Konzern zurückgekehrt. Anleger würden am Donnerstag den höheren Umsatz und Gewinn bejubeln. In den letzten Monaten hätten Vorwürfe, Twitter werde von Bots und Fake-Accounts überrannt, um die öffentliche Meinung (beispielsweise vor Wahlen) zu beeinflussen, dem Kurznachrichtendienst und der Aktie schwer zugesetzt. Firmenchef Jack Dorsey habe daraufhin eine umfassende Bereinigung von Twitter angekündigt. Die Investoren hätten befürchtet, sie könnte negative Folgen für die Werbeeinnahmen und das Nutzerwachstum haben.

Mit den Q3-Zahlen zerstreue Dorsey diese Befürchtungen vorerst, zumal der Rückgang bei den monatlich aktiven Nutzern deutlich geringer ausgefallen als erwartet, während der Wert für die tägliche Aktivität um 9% zugelegt habe, so Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.10.2018)