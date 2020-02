Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist der Betreiber des weltweit führenden Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (06.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Die leidgeprüften Aktionäre des Kurznachrichtendienstes dürften sich nach längerer Durststrecke endlich freuen. Das US-Unternehmen habe vorbörslich seine Quartalszahlen veröffentlicht. Der Markt habe auf das Zahlenwerk euphorisch reagiert und habe die Twitter-Aktie zweistellig steigen lassen.Insgesamt habe Twitter einen Gewinn je Aktie von 0,25 USD erzielt. Analysten hätten mit 0,29 USD gerechnet. Der Umsatz sei auf 1,01 Mrd. USD gestiegen. Erwartet worden sei nur ein Umsatz von 997 Mio. USD. Für Furore bei den Marktteilnehmern habe aber v.a. der Anstieg der monetarisierbaren täglich aktiven Nutzer (mDAUs) auf 152 Mio. gesorgt. Analysten hätten mit nur 147 Mio. Nutzer gerechnet."Der Aktionär" sehe die Entwicklung des Kurznachrichtendienstes positiv. Das überraschend starke Wachstum der monetarisierbaren, täglich aktiven Nutzer sei ein starker Indikator für die nachhaltige Profitabilität des US-Unternehmens in der Zukunft. Auch die Plattformoptimierung und -weiterentwicklung werde mittelfristig für eine höhere Qualität und ein besseres Nutzererlebnis des Kurznachrichtendienstes sorgen und damit automatisch weitere neue Nutzer anziehen. Investierte Anleger könnten bei der Twitter-Aktie an Bord bleiben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.02.2020)