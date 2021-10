XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (07.10.2021/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Der Kurznachrichten-Riese trenne sich von seiner Mobile-Marketing-Einheit MoPub und verkaufe sie an Applovin. Das Software-Unternehmen lege dafür einen Milliarden-Betrag in bar auf den Tisch. An der Börse komme der Deal gut an: Die Aktien beider Unternehmen würden am Donnerstag deutlich im Plus notieren.MoPub entwickele Lösungen zur Monetarisierung für Mobile-Publisher und App-Entwickler. Damit passe das Unternehmen ins Software-Portfolio von Applovins Marketing-, Monetarisierungs- und Datenanalysetools für Apps.In einem Statement zur Transaktion erkläre Twitter, man wolle stärker auf das Wachstum in den Schlüsselsegmenten setzen und sich dazu auf die Entwicklung eigener Produkte konzentrieren. Applovin lasse sich die Akquisition 1,05 Mrd. USD in bar kosten. Twitter habe MoPub 2013 für rund 350 Mio. USD zugekauft.