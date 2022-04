Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (13.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Elon Musks Einstieg bei Twitter entwickele sich mehr und mehr zum Bumerang: Nachdem der Tesla-Chef in der Vorwoche überraschend den Kauf von rund 9% der Twitter-Anteile und seinen Einzug in den Verwaltungsrat verkündet habe, habe er von Letzterem wenig später einen Rückzieher gemacht. Und jetzt würden auch noch die ersten Anleger klagen.Mehrere Aktionäre des Unternehmens hätten am Dienstag wegen angeblichen Wertpapierbetrugs eine potenzielle Sammelklage gegen den Multimilliardär bei einem Gericht in New York gestartet. Das habe die zuständige Anwaltskanzlei in Boston mitgeteilt.Die Kläger würden Musk beschuldigen, sein Twitter-Investment nicht innerhalb der gesetzlichen Meldefrist öffentlich gemacht zu haben. Dadurch sei eine Börsenreaktion hinausgezögert und der Aktienkurs künstlich niedrig gehalten worden, während er seinen Anteil weiter ausgebaut habe. Eine Stellungnahme Musks zu der Klage habe zunächst nicht vorgelegen.In den USA würden strikte Vorschriften gelten, wenn Beteiligungen an US-Unternehmen den Schwellenwert von 5% übersteigen würden. Musk habe am 4. April in einer Pflichtmitteilung an die Börsenaufsicht SEC bekanntgemacht, einen Anteil von gut 9% an Twitter zu halten. Diese Nachricht habe den Aktienkurs kräftig steigen lassen. Der Klage zufolge habe Musks Beteiligung allerdings bereits Mitte März bei über 5% gelegen - ohne dass dieser es fristgemäß innerhalb von zehn Tagen mitgeteilt habe. Dadurch habe Musk bis zur Mitteilung am 4. April weiter günstig Twitter-Aktien zukaufen können.Anleger, die in diesem Zeitraum verkauft hätten, seien benachteiligt worden. Die Anwälte des Klägers hätten Aktionäre, die zwischen dem 24. März und dem 1. April 2022 Twitter-Aktien verkauft hätten, aufgefordert, sich der Klage anzuschließen.Berüchtigt seien auch seine Tweets zu Kryptowährungen, die je nach Tendenz den Kurs einzelner Digital-Coins in die Höhe treiben oder abstürzen lassen würden. Rechtlichen Ärger habe sich Musk bereits wegen Tweets eingehandelt, die den Aktienkurs von Tesla beeinflusst hätten. Nach einem Beschluss der US-Börsenaufsicht SEC dürfe Musk seit 2019 zu bestimmten Themen wie Finanzdaten und Produktionszahlen Teslas nur noch twittern, wenn ein Anwalt diese Nachrichten zuvor geprüft habe.Nach dem massiven Kurssprung in der Vorwoche komme die Twitter-Aktie derzeit spürbar zurück. Da nach wie vor völlig unklar sei, wie es nach Musks Einstieg weitergehen werde, dürfte die Volatilität auf absehbare Zeit hoch bleiben. Auf lange Sicht habe das Unternehmen jedoch durchaus spannende Wachstumsperspektiven - mit Musk oder ohne. Investierte Anleger könnten daher dabeibleiben, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)