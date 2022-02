Börsenplätze Twitter-Aktie:



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (10.02.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktie steigt im vorbörslichen Handel trotz schwacher Quartalszahlen - AktiennewsDie Aktie von Twitter (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist im vorbörslichen Handel um mehr als 5% gestiegen, obwohl das Social-Media-Unternehmen enttäuschende Quartalszahlen vorgelegt hat, so die Experten von XTB.Die wichtigsten Zahlen:- Gewinn pro Aktie: 33 Cents (bereinigt) gegenüber 35 Cents erwartet, laut Refinitiv.- Umsatz: 1,57 Mrd. Dollar gegenüber 1,58 Mrd. Dollar erwartet, laut Refinitv.- Monetarisierbare täglich aktive Nutzer (mDAUs): 217 Mio. gegenüber 218,6 Mio., laut StreetAccount.- Das Unternehmen plane, in den nächsten zwei Jahren schnell zu wachsen und bis Ende 2023 315 Mio. täglich aktive Nutzer und einen Jahresumsatz von 7,5 Mrd. US-Dollar zu erreichen.- Für das laufende Quartal, das im April ende, rechne Twitter mit einem Umsatz in der Größenordnung von 1,17 bis 1,27 Mrd. Dollar. Die von Zacks befragten Analysten hätten mit einem Umsatz von 821 Mio. Dollar gerechnet.Die Aktie von Twitter sei gestern über die obere Begrenzung des Abwärtstrendkanals ausgebrochen, und die Aufwärtsbewegung setze sich heute fort. Die Aktie teste den wichtigen Widerstand bei 40,00 Dollar, der mit dem 50er-SMA zusammenfalle. (Quelle: xStation 5) (News vom 10.02.2022)