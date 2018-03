NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

Twitter Inc. Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet.



New York (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von Analyst Douglas Anmuth von J.P. Morgan Securities:Douglas Anmuth, Analyst vom Investmenthaus J.P. Morgan Securities, empfiehlt Investoren laut einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin eine Übergewichtung der Aktien des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR).Die Analysten von J.P. Morgan Securities sind der Auffassung, dass Sorgen über das Datenlizenzgeschäft von Twitter Inc. übertrieben sind. Angesichts des Facebook-Skandals seien die Twitter-Aktivitäten besonders kritisch beäugt worden, obwohl die Plattform öffentlich sei und die Tweets bereits eine öffentliche Information seien.Die API's von Twitter würden die bereits der Öffentlichkeit bekannten Informationen lediglich leichter zugänglich machen. Die Datenlizenzkunden würden keinen Zugang zu den privaten Botschaften der Nutzer haben.Analyst Douglas Anmuth rät Investoren die jüngsten Kursschwächen auszunutzen.In ihrer Twitter-Aktienanalyse stufen die Analysten von J.P. Morgan Securities den Titel unverändert mit "overweight" ein und halten am Kursziel von 36,00 USD fest.Börsenplätze Twitter-Aktie:XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:22,45 Euro -8,44% (28.032.2018, 15:08)Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:22,43 Euro -0,93% (28.03.2018, 15:26)