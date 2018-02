Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

27,26 EUR +0,66% (15.02.2018, 09:32)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

33,75 USD +0,93% (14.02.2018, 22:01)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (16.02.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktie: Anleger sollten einen Gang zurückschalten - AktienanalyseDarauf mussten Aktionäre lange warten: Knapp zwölf Jahre nach der Gründung hat Twitter (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) erstmals einen Gewinn erzielt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im Quartal per Ende Dezember seien unter dem Strich 91 Mio. Dollar hängen geblieben. Im Vorjahresquartal sei noch ein Verlust von 167 Millionen Dollar angefallen. Der Umsatz habe mit einem Plus von zwei Prozent auf 732 Mio. Dollar die Erwartungen der Analysten übertroffen. Ein Wermutstropfen: Von Oktober bis Dezember hätten die Nutzerzahlen bei 330 Mio. stagniert.Twitter habe zuletzt den Kampf gegen gefälschte Accounts im Nachgang der aus Russland geführten Propaganda während der US-Präsidentenwahl verstärkt. Dadurch könnten mehr Profile ausgesiebt worden sein. Dennoch hänge Twitter nun bereits seit fast einem Jahr an der Marke von rund 330 Mio. monatlich aktiver Nutzer fest.An der Börse habe jedoch ausschließlich der erste Gewinn der Firmengeschichte gezählt: In der Spitze sei die Aktie um 28 Prozent auf den höchsten Stand seit August 2015 nach oben gesprungen. Am Ende habe es an einem äußerst schwachen Handelstag in den USA immerhin noch zu einem Zuwachs von 12,2 Prozent gereicht. Immerhin seien die Papiere im vergangenen halben Jahr um rund 70 Prozent gestiegen.Anleger sollten daher besser einen Gang zurückschalten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 06/2018)Börsenplätze Twitter-Aktie:XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:27,01 EUR +1,24% (15.02.2018, 09:15)