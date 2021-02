Tradegate-Aktienkurs Twilio-Aktie:

351,10 EUR -4,32% (19.02.2021, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Twilio-Aktie:

425,55 USD -4,05% (19.02.2021, 22:10)



ISIN Twilio-Aktie:

US90138F1021



WKN Twilio-Aktie:

A2ALP4



Ticker-Symbol Twilio-Aktie Deutschland:

TWH



NYSE-Symbol Twilio-Aktie:

TWLO



Kurzprofil Twilio Inc.:



Twilio Inc. (ISIN: US90138F1021, WKN: A2ALP4, Ticker-Symbol: TWH, NYSE-Symbol: TWLO), gegründet am 13. März 2008, bietet eine Cloud Communications Platform, mit der Entwickler Echtzeitkommunikation innerhalb von Softwareanwendungen erstellen, skalieren und betreiben können. Die Plattform des Unternehmens besteht aus einer programmierbaren Kommunikations-Cloud, einem Supernetzwerk und einem Geschäftsmodell für Innovatoren. (20.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twilio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareanbieters Twilio Inc. (ISIN: US90138F1021, WKN: A2ALP4, Ticker-Symbol: TWH, NYSE-Symbol: TWLO) unter die Lupe.Twilio sei einer der Highflyer des vergangenen Jahres. Mehr als 200% habe das Papier des Cloud-Unternehmens 2020 zugelegt. Auch seit Anfang dieses Jahres stehe bereits ein Wertzuwachs von rund 18% zu Buche. Das Minus am Freiatg sollte Anleger nicht beunruhigen - dafür gebe es einen guten Grund. Vielmehr sei es ein cleverer Schachzug: Nach überragenden Zahlen und einem neuem Allzeithoch habe Twilio gestern nach US-Börsenschluss bekanntgegeben, dass man durch den Verkauf von neuen Aktien rund 1 Mrd. USD einsammeln wolle. Das Unternehmen habe keinen Preis für die Aktien genannt, habe jedoch erklärt, dass man die 1-Mrd.USD-Zielmarke um bis 150 Mio. USD übertreffen könnte. Ein Zeichen für die hohe Nachfrage.Die Aussichten seien für die Cloud-Branche richtig gut. Der Markt für diese Art von Dienstleistungen habe sich seit 2017 auf rund 65 Mrd. Euro verdoppelt. Weitere Steigerungen würden als sicher gelten. Zudem verfüge Twilio über hohe finanzielle Reserven, welche weitergehende Investitionen in erheblichem Umfang ermöglichen dürften.Twilio sei 2016 zu einem Preis von 15 USD je Aktie an die Börse gegangen und sei damit mit rund 1,2 Mrd. USD bewertet worden. Am Donnerstag habe die Marktkapitalisierung des Unternehmens erstmals die 65-Mrd-USD-Marke überstiegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Twilio-Aktie: